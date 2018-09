OE2019

O BE propôs ao Governo que o IVA da energia desça para os 6% no Orçamento do Estado para 2019 "por ser um bem essencial", admitindo abertura para o faseamento da medida ou modulação de acordo com o consumo.

Uma das "bandeiras" do BE para o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) é a baixa do IVA da luz e do gás e, em entrevista à agência Lusa a propósito das negociações orçamentais, o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, adiantou o valor proposto pelo partido ao Governo: 6%.

"O Governo sabe da nossa intenção. O nosso objetivo é ter IVA a 6% para a eletricidade. Veremos qual é a contraposta que o Governo faz e como é que nós avançamos nesse dossiê", afirmou, adiantando que este tema "continua mais ou menos nos mesmos termos que estava no início de julho", tendo o BE "marcada uma reunião com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais" a propósito desta matéria.