Actualidade

O ex-chefe rebelde Jean-Pierre Bemba foi excluído da eleição presidencial na República Democrática do Congo, após condenação por "suborno de testemunhas" pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), confirmou um acórdão do Tribunal Constitucional publicado segunda-feira.

Presidente do Movimento de Libertação do Congo, Bemba foi considerado um sério candidato da oposição à sucessão do presidente Joseph Kabila, que não tem o direito de concorrer novamente às eleições previstas para 23 de dezembro.

"O Tribunal Constitucional em matéria de contencioso da candidatura à eleição presidencial, após posição do procurador-geral (...), confirma a ilegibilidade de Jean- Pierre Bemba Gombo, por suborno de testemunhas recorrendo à corrupção", declarou o presidente da câmara.