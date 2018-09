Actualidade

O líder parlamentar bloquista assegurou hoje que o BE "não luta por estar sempre fora do Governo", assumindo disponibilidade do partido para integrar um executivo como "a força determinante", sem ser "um penacho de um qualquer Conselho de Ministros".

Em entrevista à agência Lusa a propósito do Orçamento do Estado para 2019, Pedro Filipe Soares mostrou-se convicto de que é no "diálogo com outras forças" que se pode "chegar a melhores soluções", assumindo que os bloquistas gostariam de, nas próximas eleições legislativas, "ter mais força e outra relação de forças" para poderem "ser ainda mais influentes".

"O Bloco não luta por estar sempre fora do Governo, o Bloco luta é por ser determinante no Governo de que faça parte. Até chegarmos a essa parte em que conseguiremos ser determinantes falta uma alteração de uma relação de forças que nos dê peso, em que nós não sejamos um penacho de um qualquer Conselho de Ministros", respondeu, quando questionado se a influência passava por estar dentro do Governo.