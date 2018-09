Venezuela

O Banco Central da Venezuela (BCV) elevou hoje de 16% para 100% o coeficiente de caixa ou valor de reservas que os bancos devem manter naquele organismo, com base nos depósitos recebidos a partir de 01 de setembro.

Segundo o presidente do BCV, Calixto Ortega, trata-se de "uma medida anti-inflacionária, para a estabilidade dos preços e dirigido à proteção do salário dos venezuelanos" e que tem como propósito impulsionar o sucesso do plano de recuperação económica implementado recentemente pelo Governo.

O anúncio da medida provocou reações de vários economistas e portais online especializados em economia, defendendo que esta reduzirá a capacidade dos bancos para fazer empréstimos e elevará as taxas de juros.