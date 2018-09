Actualidade

O diretor do Real Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro mostrou-se hoje favorável à construção de um possível "Museu das Descobertas", em Lisboa, dizendo à Lusa compreender ambos os lados da polémica.

"Eu sou muito liberal. Entendo as duas partes, os que são a favor e os que são contra, mas eu acho que tudo aquilo que for transparente é válido (...). Eu sou favorável. Acho que tudo o que seja mostrar o passado, (...) sempre terá coisas boas e más. Nada como mostrar à nova juventude, aos novos lusos que estão surgindo, aquela que foi a nossa história", afirmou Francisco Gomes da Costa, diretor da instituição que detém o maior acervo de livros portugueses fora de Portugal.

As declarações de Francisco Gomes da Costa foram prestadas à agência Lusa durante uma entrevista aquando da visita do ministro da Cultura português ao Brasil, e na qual abordou a polémica relacionada com um possível "Museu das Descobertas", em Lisboa, que motivou uma carta aberta, publicada em abril no jornal Expresso, de dezenas de historiadores que se opõem ao conceito por trás da designação, e teve já várias outras - a favor e contra - desde então.