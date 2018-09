Actualidade

Um sismo de magnitude 4,6 na escala de Richter foi registado hoje de manhã a 130 quilómetros a Noroeste de Peniche, no distrito de Leiria, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o sismo foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente às 07:12 e o epicentro localizou-se a 130 quilómetros a Noroeste de Peniche.

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, este abalo foi sentido no Norte do país, tendo a Autoridade já recebido alguns pedidos de informação.