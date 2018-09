Actualidade

A Roménia enfrenta a pior epidemia de peste suína africana conhecida na Europa desde o final da II Guerra Mundial, com centenas de milhares de animais ameaçados, grandes perdas económicas e milhares de empregos destruídos.

A epidemia no país já fez soar os alarmes em vários países da região, como a Bulgária , Áustria, Hungria, República Checa e Eslováquia, onde, embora a situação esteja sob controlo, se teme um possível contágio através de javalis, noticiou hoje a agência de notícias Efe.

A Roménia, um dos países mais pobres da União Europeia, detetou nos últimos dois meses mais de 780 surtos de peste suína africana em dez províncias no leste e sudeste do território, nas áreas fronteiriças com a Ucrânia e a Bulgária.