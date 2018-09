Actualidade

A legislação que prevê a abertura, nos Estados Unidos, de duas categorias de vistos de negócios para cidadãos portugueses, conhecida pelo acrónimo AMIGOS, poderá ser aprovada "antes do final do ano", disse à Lusa o congressista luso-americano Jim Costa.

"Penso que este esforço de 'visa waiver' para portugueses seria bom para Portugal e para os Estados Unidos", disse o político californiano. "Estamos a ganhar tração no Senado e estou esperançado que antes do final do ano consigamos aprovar esta legislação", reforçou.

A proposta, designada "Advancing Mutual Interests and Growing Our Success Act" (AMIGOS), foi introduzida na Casa dos Representantes por Jim Costa, representante do 16.º distrito da Califórnia, por David Valadão, luso-americano que representa o 21.º distrito do Estado, e David Cicilline do 1.º distrito de Rhode Island.