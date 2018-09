Actualidade

O diretor do Museu Nacional da Resistência luxemburguês criticou o partido nacionalista ADR, por ter questionado no parlamento a escolha daquele local para homenagear o falecido 'rapper' luso-cabo-verdiano 'Puto G', considerando que as reações negativas têm "motivos puramente racistas".

Numa carta aberta publicada em vários jornais luxemburgueses, o responsável do museu situado em Esch-sur-Alzette, Frank Schroeder, considerou natural que os amigos e fãs de José Carlos Cardoso, com o pseudónimo 'Puto G', tenham escolhido o monumento situado em frente ao museu, dedicado aos mortos na segunda guerra mundial, para uma homenagem em 04 de julho, quatro dias depois de o músico ter morrido no lago de Remerschen, no sul do Luxemburgo.

Nessa altura, centenas de pessoas colocaram flores e velas no local, sobretudo "jovens que fizeram esta peregrinação para mostrar a sua dor e luto", numa manifestação espontânea que não passou por um "pedido oficial à autarquia", o que levou o deputado Fernand Kartheiser, do partido nacionalista ADR, a questionar o primeiro-ministro luxemburguês.