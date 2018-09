Actualidade

A quarta edição do Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos, arranca no dia 27 e prolonga-se até 07 de outubro, com mais de 830 horas de programação em torno do tema "Ócio, Negócio - A Invenção do Futuro".

"Como será a relação entre o ócio e o negócio e o que nos reserva o futuro em termos de novas tecnologias", é a reflexão que, segundo o presidente da Câmara de Óbidos, Humberto Marques, a autarquia pretende lançar na quarta edição do Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos.

O festival abre portas no dia 27 sob o tema "Ócio, Negócio - A Invenção do Futuro", para "onze dias de debate sobre um tema atual e abrangente", no âmbito de uma programação em que, segundo o presidente da autarquia, "sinalizará também os 20 anos da atribuição do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago".