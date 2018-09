Actualidade

O avançado André Silva manifestou hoje confiança "em grandes feitos" da seleção portuguesa de futebol, a começar pela estreia na recém-criada Liga das Nações, e revelou estar "feliz" com a mudança para o Sevilha.

"Antes do Europeu [de 2020], ainda temos a Liga das Nações. Esperamos grandes feitos em qualquer competição e entramos sempre para ganhar. Vamos dar o nosso máximo na Liga das Nações", afirmou, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Antes da estreia no Grupo 3 da Liga das Nações, diante da Itália, Portugal vai disputar um particular com a Croácia, no Algarve: "O jogo com a Croácia é muito importante para nós, vamos jogar contra os vice-campeões mundiais. Esperamos vencer."