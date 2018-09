Actualidade

Gonçalo Guedes foi hoje o único ausente no treino da seleção portuguesa de futebol, de preparação para o particular com a Croácia, na quinta-feira, e a estreia na Liga das Nações, com a Itália, no dia 10.

O avançado do Valência voltou a fazer trabalho de recuperação no ginásio, não tendo participado no segundo apronto da equipa lusa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Por outro lado, Luís Neto, Mário Rui, Pepe, Rúben Dias, Gedson Fernandes, Pizzi, Sérgio Oliveira, William Carvalho, André Silva e Rony Lopes já marcaram presença na sessão, ao contrário do que tinha sucedido na véspera.