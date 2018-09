Actualidade

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal no crédito à habitação, desceu 0,001 pontos, enquanto as restantes ficaram inalteradas, com destaque para a de três meses, que se mantém há 27 sessões consecutivas.

A taxa Euribor a seis meses, que entrou em terreno negativo pela primeira vez em 06 de novembro de 2015, desceu para os -0,269%, sendo o seu atual mínimo -0,279%, valor registado pela primeira vez em 31 de janeiro de 2018.

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de abril de 2015, continuou hoje a ser fixada, pela vigésima sétima sessão consecutiva, em -0,319%, contra o atual mínimo de sempre, de -0,332%, registado pela primeira vez em 10 de abril de 2017.