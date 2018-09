Actualidade

Adegas cooperativas do Douro estão preocupadas com uma quebra de produção de vinho que pode variar entre os 20% a 50%, devido a doenças, granizo e calor, e, em consequência, os "preços especulativos" que podem atingir as uvas.

A Região Demarcada do Douro prepara o início das vindimas depois de um ano atípico e difícil que afetou a vinha e vai ter repercussões na produção de vinho.

O ano até prometia uma boa produção, no entanto, os meses de junho e julho foram chuvosos, criando condições para a propagação do míldio, um fungo que pode infetar todos os órgãos verdes da planta - folhas, cachos e pâmpanos. Às doenças juntou-se o granizo e, no início de agosto, um escaldão provocado pelo calor, que secou o fruto.