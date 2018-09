Actualidade

As associações de imprensa internacionais na África Austral instaram o Governo de Moçambique a retirar as anunciadas taxas para jornalistas, que consideram proibitivas e um ataque à liberdade de imprensa no país.

"Os elevados custos de acreditação representam um ataque à liberdade de imprensa no país. Uma comunicação social livre e independente é um pilar da boa governação", lê-se no comunicado da Associação de Correspondentes Estrangeiros da África Austral (FCA, na sigla em inglês), com sede em Joanesburgo.

O comunicado, enviado na segunda-feira ao Gabinete de Informação (GABINFO), organismo estatal tutelado pelo primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, é subscrito por sete organizações de Imprensa na África Austral (Foreign Correspondents Association, Media Institute of Southern Africa, The Committee to Protect Journalists, The International Press Institute, The South African National Editor's Forum, Southern African Editors Forum, The African Editors Forum).