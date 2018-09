Actualidade

O Governo homologou hoje processos relativos à integração de 40 trabalhadores precários nos quadros da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF), disse fonte do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas (MPI) à Lusa.

Segundo a fonte oficial, os ministros do MPI e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social homologaram hoje os processos ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) da EMEF.

"Na prática, 40 trabalhadores que tinham vínculo precário com a empresa de manutenção da CP passam para os quadros da empresa", disse.