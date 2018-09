Actualidade

Quase 29 mil migrantes chegaram a Espanha, por mar, entre 01 de janeiro e 31 de agosto, um aumento de 163% face ao mesmo período do ano passado, informou o ministério do Interior.

No total desembarcaram em Espanha 28.620 pessoas, transportadas em 1.168 embarcações, a maior parte das quais nas costas peninsulares e nas Baleares (27.352 migrantes em 1.107 embarcações). As restantes 1.268 pessoas chegaram a Melilla (509, mais 82%), Canárias (496, uma subida de 273%) e Ceuta (263, 255% mais do que no período homólogo).

Se aos migrantes que chegaram em embarcações precárias se somarem os que entraram por via terrestre, Espanha contabilizou um total de 33.195 imigrantes ilegais, 120% mais do que as 15.114 pessoas registadas entre janeiro e agosto de 2017.