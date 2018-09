Actualidade

A Câmara do Porto aprovou hoje, por unanimidade, o inventário sobre "direitos adquiridos" no urbanismo pedido pelo PS, comprometendo-se a informar os vereadores de alterações ao Plano Diretor Municipal (PDM).

Em resposta à proposta do Partido Socialista apresentada na reunião de câmara desta terça-feira, que propunha que a Direção Municipal do Urbanismo estabelecesse um inventário dos processos em tramitação que têm atos válidos, o vereador do Urbanismo, Pedro Baganha, lembrou que em 2014 não era obrigatório que os compromissos urbanísticos estivessem elencados, pelo que "essa lista nunca existiu".

Nesse sentido, e no âmbito do processo de revisão do PDM, o município está a trabalhar numa carta de compromissos que terá que ser "necessariamente dinâmica", comprometendo-se desde já "a trazer a reunião de câmara qualquer ato e alterações administrativas em conformidade com o número um do artigo terceiro do PDM", afirmou.