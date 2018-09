Actualidade

O vereador do Urbanismo na Câmara Municipal do Porto garantiu hoje que vai propor que os terrenos da Selminho, imobiliária do presidente da autarquia, se mantenham inseridos em área verde no Plano Diretor Municipal (PDM).

Durante a reunião pública camarária, no momento em que se discutiam as construções na Arrábida, Pedro Baganha afirmou ter dado "instruções" para que não seja alterado o uso do solo dos "designados terrenos Selminho".

"Esta é a minha proposta política, não sei se se vai manter, mas vou propor politicamente que estes terrenos pertençam à estrutura ecológica municipal, ou seja, se mantenham como área verde", referiu.