Actualidade

A Polícia Nacional de Cabo Verde informou hoje que deteve dois indivíduos na ilha do Sal, quando se encontravam a transportar carne de tartaruga em baldes, perto do corpo de um destes animais, que são protegidos por lei.

Segundo nota desta força de segurança, os dois homens foram detidos no sábado, na localidade de Palmeira, na sequência de uma denúncia anónima, efetuada através do número de emergência.

O Comando Regional do Sal da Polícia Nacional deslocou-se ao local, onde encontraram uma tartaruga abatida e os suspeitos do crime a transportar as carnes do animal em baldes, os quais foram detidos.