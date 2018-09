Actualidade

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) guineense aprovou hoje o modelo de cartão do eleitor para as legislativas de 18 de novembro, que entre outros meios de segurança, terá um código de barras, indicou à Lusa fonte da instituição.

O modelo do cartão, a que a Lusa teve acesso, terá na parte de frente os números do eleitor e de inscrição, a região, o círculo eleitoral, o setor, o distrito do eleitor, a mesa onde a pessoa se recenseou, os dados pessoais do eleitor, a filiação, a data de nascimento e a sua residência.

Na parte do verso, o cartão terá os dados da documentação apresentada pelo eleitor, bem como a assinatura do diretor-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (Gtape).