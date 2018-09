Actualidade

O presidente da Câmara do Porto disse hoje que a decisão sobre a construção na escarpa da Arrábida foi uma opção política, lembrando que "quando a cidade se põe a ter gostos paga 50 milhões de euros" em indemnizações.

"Se me perguntarem se eu gosto, não gosto, mas infelizmente, a cidade quando se põe a ter gostos paga 50 milhões de euros de indemnização e depois, de repente, há uma data de pessoas na cidade que precisam de habitação social e não há habitação social porque faltaram os 50 milhões que foram pagos porque o presidente não gostou", afirmou.

Rui Moreira, que falava na reunião de câmara de hoje, referia-se às indemnizações de cerca de 54 milhões de euros pagas pela Câmara do Porto presidida por Rui Rio (PSD) no âmbito do negócio do Parque da Cidade e lembrou, que neste caso, "pagou-se a indemnização e depois foi-se obrigado a construir".