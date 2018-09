Actualidade

A vereadora do PS na Câmara do Porto Odete Patrício, que pediu à Inspeção-Geral das Finanças (IGF) uma investigação sobre a legalidade das obras na Arrábida, garantiu hoje não estar "contra ninguém", querendo apenas saber a verdade.

"Não estou numa postura de ganhar ou perder guerras, nem estou contra ninguém, só exijo que se saiba a verdade. A minha postura é institucional", referiu durante a reunião pública do executivo municipal, no período antes da ordem do dia.

Dirigindo-se ao presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, a socialista disse que quanto ao que o preocupa relativamente à sua ação e à de outros, "escusa de ficar descansado porque a ação cívica não está impedida por lei".