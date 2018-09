Actualidade

O Governo de Macau reiterou hoje o empenho em exercer uma plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, nomeadamente em impulsionar a entrada das Pequenas e Médias Empresas (PME) no gigante asiático.

"O território está empenhado em desempenhar o papel de plataforma, a fim de ajudar mais e melhor as pequenas e médias empresas dos países de língua portuguesa a entrar no mercado da China interior", afirmou hoje o secretário para a Economia e Finanças de Macau, de acordo com um comunicado.

Lionel Leong falava na província de Cantão, no sul da China, na véspera da 12.ª edição do Fórum para a Cooperação e Desenvolvimento da região do Pan-delta do Rio das Pérolas.