Angola/acidente

O número de vítimas mortais no acidente de comboio que hoje ocorreu na província angolana do Namibe subiu para 17, maioritariamente angolanos e chineses, e 12 feridos, confirmaram fontes oficiais.

O Governador do Namibe, Carlos Rocha da Cruz, indicou que a colisão ocorreu próximo de Muninho, no município de Bibala, na província do Namibe, na linha dos Caminhos de Ferro de Moçâmedes (CFM), e que há pelo menos 12 feridos, que estão a ser transportados para o hospital mais próximo, o de Bibala, a 180 quilómetros.

Segundo Rocha da Cruz, duas das vítimas mortais são os maquinistas, um de nacionalidade angolana e outro chinês.