Angola/acidente

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, endereçou hoje uma mensagem de condolências ao homólogo angolano, João Lourenço, na sequência da colisão entre dois comboios, no sul de Angola, que provocou pelo menos 17 mortos.

Uma mensagem disponibilizada pela Presidência da República portuguesa na sua página oficial na Internet refere que, ao "tomar conhecimento" da colisão entre dois comboios, na província do Namibe, o Presidente "endereçou uma mensagem ao Presidente de Angola, João Lourenço, expressando as suas condolências por este trágico acidente, bem como a solidariedade para com o povo irmão angolano".

O acidente, que hoje ocorreu na província angolana do Namibe, provocou pelo menos 17 mortos, maioritariamente angolanos e chineses, e 12 feridos, confirmaram fontes oficiais.