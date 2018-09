Actualidade

Mais de 1.400 cidadãos já assinaram uma petição pública contra a vedação permanente do Miradouro de Santa Catarina, mais conhecido como Adamastor, em Lisboa, que vai ser intervencionado.

Em julho, o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Duarte Cordeiro (PS), anunciou o encerramento do Miradouro de Santa Catarina para obras de requalificação, apontando que o espaço ia permanecer encerrado durante o "resto do verão".

O autarca acrescentou que "no processo de requalificação do miradouro" será introduzida "uma vedação que permita que o miradouro esteja aberto ao público como hoje está [com acesso livre], mas também permita, se a sociedade assim o entender, delimitar o miradouro, permitindo que fique em descanso face à carga que atualmente tem".