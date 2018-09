Operação Marquês

Os arguidos Helder Bataglia, Rui Mão de Ferro e Gonçalo Ferreira e a empresa Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo pediram hoje a abertura de instrução no processo Operação Marquês, que envolve o ex-primeiro ministro José Sócrates.

A informação foi prestada pelo gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República (PGR), após, na segunda-feira, ter sido divulgado que os antigos administradores da PT Henrique Granadeiro e Zeinal Bava, o administrador do grupo Lena Joaquim Barroca, Bárbara Vara (filha do ex-ministro socialista Armando Vara) e as empresas do grupo Lena tinham requerido a abertura desta fase processual facultativa que é dirigida por um juiz de instrução criminal.

Helder Bataglia é empresário luso-angolano e antigo homem forte do Grupo ESCOM (ligado ao BES), enquanto Rui Mão de Ferro é economista, consultor e gestor de empresas, tendo administrado sociedades alegadamente pertencentes a Carlos Santos Silva, empresário e amigo de longa data de José Sócrates.