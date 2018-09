Actualidade

O presidente da câmara de Lisboa defendeu hoje que a proposta de redução dos preços dos transportes públicos "vem tarde", recusando eleitoralismos a um ano das legislativas e defendendo-a como mais eficaz do que reduzir o imposto sobre combustíveis.

"Acabei de ser eleito. Com certeza não vim propor nenhuma medida eleitoralista para uma eleição que não existe. Acho que esta medida vem tarde", disse o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Fernando Medina, à entrada para a cerimónia de entrega do Prémio António Champalimaud de Visão 2018, que hoje decorreu na Fundação Champalimaud, em Lisboa.

Medina disse que os custos da medida estão calculados e na posse do Governo, defendendo a redução do preço dos transportes públicos para os utilizadores como uma medida mais eficaz e economicamente mais racional do que a redução do imposto sobre combustíveis, já aprovada pelo parlamento.