Actualidade

Três startups portuguesas e uma incubadora mostram-se a partir de hoje no evento de inovação e empreendedorismo TechCrunch Disrupt, em São Francisco, Califórnia, numa missão liderada pela Startup Portugal.

A conferência é "super relevante para as startups", disse à Lusa Marta Sousa Monteiro, evangelista da Startup Portugal que acompanha as entidades nacionais nesta missão aos Estados Unidos. "São Francisco é uma ótima oportunidade para conectarem com investidores e conhecerem pessoas", explicou a responsável.

A comitiva portuguesa, que integra a Undandy, MAIEL, Infinite Foundry e Startup Sintra, tem também como objetivo "conectar com empreendedores portugueses que estejam a viver em São Francisco", considerando que é "importante" para os fundadores que vão ao Disrupt "perceberem como os que já ali estão fizeram, como expandiram, como se mudaram".