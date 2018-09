Actualidade

A SAD do Benfica reiterou hoje a inexistência de factos que justifiquem a acusação do Ministério Público (MP) no caso "e-toupeira" e prometeu reagir para "desmontar" as "absurdas e injustificadas imputações".

"Mantemos a firmeza e clareza da nossa posição, anunciada logo que foi dado conhecimento público desta situação, quanto à inexistência de factos que justifiquem qualquer acusação no âmbito deste processo", refere um comunicado disponibilizado no sítio na Internet do clube e intitulado "Absurda e injustificada acusação".

O MP acusou dois funcionários judiciais, a SAD do Benfica e um seu colaborador de vários crimes, incluindo corrupção, favorecimento pessoal, peculato e falsidade informática, no caso "e-toupeira".