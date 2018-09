Actualidade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou um mês de agosto com menos acidentes e com menos vítimas mortais nas estradas em comparação com o ano de 2017, de acordo com dados estatísticos hoje divulgados pela força policial.

"Na área de responsabilidade da PSP (continente e regiões autónomas) registou-se um total de 4.751 acidentes, que, comparativamente ao mês homólogo de 2017, se saldou em menos 187 acidentes, menos sete vítimas mortais, menos 16 feridos graves e mais 30 feridos leves", lê-se numa nota hoje divulgada pela PSP.

A mesma nota precisa ainda que no último fim de semana do mês de agosto (31 de agosto a 2 de setembro), tradicionalmente associado ao regresso de férias para muitos portugueses, houve menos 42 acidentes do que no fim de semana comparável de 2017 (01 a 03 de setembro), mas o mesmo número de vítimas mortais (uma), mais seis feridos graves e menos 30 feridos leves.