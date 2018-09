Actualidade

O presidente da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia considerou hoje que o futuro centro de investigação e tratamento do cancro do pâncreas da Fundação Champalimaud é "uma semente" para o "diagnóstico preciso" de uma "doença rebelde" à terapêutica.

Luís Tomé reagia à Lusa ao anúncio hoje feito pela presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, de um centro de investigação e tratamento direcionado para o cancro do pâncreas, com abertura prevista para outubro de 2020, num terreno ao lado do edifício da fundação, em Lisboa.

Para a construção da nova unidade, a Fundação Champalimaud recebeu 50 milhões de euros da família dos fundadores da multinacional alimentar Danone.