Actualidade

Uma nova ronda de negociações entre os Estados Unidos e o Canadá, para chegar a acordo sobre um novo tratado comercial, realiza-se hoje, depois de Washington ter alcançado um acordo preliminar com o México a 27 de agosto.

A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Chrystia Freeland, e o representante do Comércio Exterior norte-americano, Robert Lighthizer, informaram na última ronda negocial, na sexta-feira, que não tinham chegado a acordo, mas que as conversações tinham sido construtivas e que tinham feito progressos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, veio entretanto defender que, após o acordo de renegociação com o México do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), não existe "necessidade política" de incluir o Canadá, o outro signatário do NAFTA, na nova versão do tratado.