Actualidade

Os chefes de Estado dos países do Pacífico devem assinar hoje um acordo de segurança para abordar as alterações climáticas, crimes como o tráfico de drogas e a pesca ilegal.

"No mundo globalizado e dada a natureza transfronteiriça de muitos dos desafios que enfrentamos - as mudanças climáticas, a poluição marítima, a pesca insustentável, a criminalidade transnacional - as parcerias e a cooperação são vitais para a construção de um Pacífico, azul, forte e seguro", pode ler-se na página oficial do 49º Fórum das Ilhas do Pacífico, que teve início na terça-feira em Nauru.

Os chefes de Estado desta região consideram as alterações climáticas a maior ameaça à segurança das suas nações, uma vez que as ilhas mais baixas do Pacífico correm o risco de desaparecer com o aumento do nível do mar.