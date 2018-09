Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu cerca de 840 quilos de cocaína numa embarcação de recreio que fazia a travessia do oceano Atlântico e deteve dois homens e duas mulheres suspeitos de pertencerem a organização criminosa, foi hoje anunciado.

Além da droga e da embarcação, foram também apreendidos diversos aparelhos de navegação e comunicação por satélite, telemóveis, 'tablets', um computador, quantias monetárias e documentação diversa, adianta a PJ em comunicado.

Elementos da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, da Marinha e da Força Aérea desencadearam no final da passada semana uma operação de combate ao tráfico ilícito de estupefacientes por via marítima da qual resultou "a localização e posterior apreensão de uma embarcação de recreio do tipo veleiro que estava a ser utilizada no transporte de elevada quantidade cocaína entre as Caraíbas e a Europa", adianta a Polícia Judiciária em comunicado.