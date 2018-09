Actualidade

O Presidente da República vai debater o "Futuro da Europa" com o Grupo de Arraiolos, constituído por chefes de Estado não executivos da União Europeia, na próxima semana, em Rundale e em Riga, na Letónia.

Segundo uma nota divulgada hoje no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa vai deslocar-se à Letónia a convite do seu homólogo letão, Raimonds Vejonis, para participar nesta 14ª reunião do Grupo de Arraiolos, que decorrerá nos dias 13 e 14 de setembro.

Nas sessões de trabalho deste encontro, divididas entre o Palácio Rundale e o Castelo de Riga, serão debatidos os temas da "Resiliência social" e do "Futuro da Europa", refere a mesma nota, que descreve o Grupo de Arraiolos como "um importante fórum de diálogo e cooperação entre chefes de Estado europeus".