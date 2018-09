Actualidade

O lateral-esquerdo Raphaël Guerreiro esteve hoje ausente do treino de adaptação da seleção portuguesa ao relvado do Estádio Algarve, onde na quinta-feira defronta a Croácia, vice-campeã do mundo, em jogo particular.

O jogador do Borussia Dortmund foi o único dos 24 jogadores convocados por Fernando Santos que não esteve no apronto, devido a uma mialgia numa perna, informou a assessoria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Gonçalo Guedes, que tinha estado ausente dos treinos realizados nos últimos dois dias na Cidade do Futebol, em Oeiras, já esteve disponível, integrando o aquecimento em pleno.