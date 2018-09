Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Bruxelas, 05 set (Lusa) - O alemão Manfred Weber, atual líder do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE), assumiu-se hoje como candidato da maior família política europeia à presidência da Comissão Europeia. (CORRIGE A INDICAÇÃO QUE MANFRED WEBER ESTÁ DISPONÍVEL PARA SER O CANDIDATO DO PPE, QUE AINDA NÃO FOI ESCOLHIDO).

"A Europa está num momento de viragem. Em maio, as pessoas vão decidir o futuro deste continente. O quadro é difícil: estamos a ser desafiados externamente, e atacados internamente na União Europeia por radicais que não acreditam nos ideais de parceria. [...] Questionei-me se podia enfrentar estes desafios, se podia contribuir. A minha resposta é: estou preparado", anunciou Weber, em conferência de imprensa, em Bruxelas.

As próximas eleições europeias decorrerão entre 23 e 26 de maio de 2019.