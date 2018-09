Actualidade

A galerista e colecionadora de arte Maria da Graça Carmona e Costa vai ser galardoada no dia 12 de setembro com a Medalha de Mérito Cultural pelo Ministério da Cultura, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado do gabinete do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, a medalha será entregue no dia 12 de setembro, numa cerimónia no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

O galardão será atribuído "em reconhecimento do inestimável trabalho de uma vida dedicada ao fomento das artes visuais, da promoção e divulgação contínua dos artistas contemporâneos, em Portugal e no estrangeiro, ao longo de mais de trinta anos", justifica o gabinete, no comunicado.