O construtor automóvel japonês Toyota vai chamar às oficinas mais de um milhão de veículos do modelo Prius com motorização híbrida a gasolina e eletricidade, dos quais 2.690 em Portugal, por potencial risco de incêndio.

Segundo noticia hoje a agência France Press (AFP), citando fonte oficial da Toyota, em causa está um total de 1,026 milhões de automóveis (Prius, Prius PHV e C-HR Híbrido) fabricados entre junho de 2015 e maio de 2018, dos quais 554.000 no Japão, 217.000 na América do Norte e 219.000 na Europa.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da Toyota Caetano Portugal adiantou que no país estão abrangidos pela chamada um total de 2.690 veículos, dos quais 148 do modelo Prius, 151 do modelo Prius PHV e 2.391 do modelo C-HR Híbrido.