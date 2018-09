Actualidade

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, revelou hoje que votou em Cristiano Ronaldo para vencedor do prémio The Best, que elege o melhor jogador do ano, promovido pela FIFA.

"A votação do The Best da FIFA não é minha. Eu já fiz a minha. Se for por mim, ganhou o Ronaldo. Se for pela minha votação, ganhou o Ronaldo. E em segundo lugar, ficará o Modric, porque essa foi a minha votação. Agora o resto da votação é do público, dos jornalistas, dos outros treinadores, de muita gente", disse Fernando Santos, em conferência de imprensa realizada no Estádio Algarve.

O selecionador falava na antevisão do jogo particular com a Croácia, vice-campeã mundial, que se realiza na quinta-feira, às 19:45, no recinto algarvio.