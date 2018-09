Actualidade

A procura "cada vez mais constante do 'Made in Portugal'" vai levar as empresas portuguesas a apostarem em inovação e 'design' na feira Maison&Objet, que arranca esta sexta-feira, em Paris, de acordo com os industriais do setor.

Gualter Morgado, diretor executivo da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA) - que vai apoiar 16 empresas - explicou à Lusa que o 'Made in Portugal' tem dado cartas a nível internacional, nomeadamente nesta feira que tem duas edições anuais e que vai decorrer de 07 a 11 de setembro, no parque de exposições de Paris Nord Villepinte.

"Nos últimos anos, Portugal tem surpreendido a nível internacional quer pela inovação quer pelo 'design'. Foi criado um conceito, Portugal é visto como um país extremamente criativo e com ideias inovadoras. Por isso, tem tido sucesso nos últimos anos com o aumento significativo das exportações e uma procura cada vez mais constante dos produtos portugueses ou 'Made in Portugal' pelos diferentes mercados", afirmou.