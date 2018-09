Actualidade

O Governo angolano criou uma comissão de inquérito para averiguar as causas do acidente ferroviário ocorrido na terça-feira no sul de Angola, que provocou 18 mortos e 14 feridos, dez deles em estado grave, disse hoje fonte oficial.

A informação foi avançada hoje pelo ministro dos Transportes de Angola, Ricardo de Abreu, no final de uma visita que fez ao hospital central do Lubango, província angolana da Huíla, para avaliar o estado dos feridos do acidente, garantindo apoio às vítimas e aos familiares.

"Constituímos uma outra comissão de inquérito para apurar as responsabilidades desse incidente, são questões que fazem parte do setor da atividade em que estamos, o setor dos Transportes tem esta característica", disse aos jornalistas.