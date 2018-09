Actualidade

O jornalista e ativista angolano Rafael Marques é um dos seis possíveis candidatos a designar pelo grupo dos Socialistas Europeus no Parlamento Europeu ao Prémio Sakharov de 2018, numa lista que inclui também Organizações Não-Governamentais ativas no Mediterrâneo.

O grupo dos Socialistas e Democratas, no qual está incluída a delegação do PS, apresentou hoje a sua lista de potenciais candidatos ao Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, apontando que a decisão sobre o seu candidato final será tomada dentro de uma semana, a 12 de setembro, durante a sessão plenária de "rentrée" do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

A "shortlist" de possíveis candidatos dos Socialistas Europeus inclui, além de Rafael Marques, "ONG que protegem direitos humanos e salvam vidas de migrantes no mar Mediterrâneo", o também jornalista e ativista de direitos humanos Isaak Dawit, preso na Eritreia desde 2001, o turco Selehattin Demirtas, um dos líderes do Partido Democrático dos Povos, detido na Turquia desde novembro de 2016, Nabeel Rajab, defensor dos direitos humanos no Bahrein, e o ativista de direitos humanos Dah Abeid Biram, da Mauritânia, "e outros comprometidos com a luta contra a escravidão moderna".