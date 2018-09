Actualidade

As Reservas Internacionais Líquidas (RIL) angolanas caíram quase 10% entre julho e agosto, para 12.662 milhões de dólares (10.900 milhões de euros), em mínimos desde o último pedido de assistência de Angola ao FMI, em 2009.

A informação resulta de dados preliminares de agosto do Banco Nacional de Angola (BNA), compilados hoje pela Lusa, sobre as RIL, que no espaço de um mês caíram o equivalente a 1.340 milhões de dólares (1.150 milhões de euros).

Estas reservas, de moeda estrangeira e que também servem para pagar as importações, garantem as necessidades de seis meses de importações por Angola e tinham atingido em maio os 14.398 milhões de dólares (12.392 milhões de euros), que foi então o valor mais alto desde outubro de 2017.