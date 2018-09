Actualidade

O ministro da Cultura do Brasil, Sérgio Sá Leitão, manifestou, em entrevista à agência Lusa, a sua vontade de lançar uma campanha internacioal de recuperação do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, destruído pelas chamas na noite de Domingo.

"Acho que toda a ajuda é bem-vinda(...). Nós pretendemos lançar uma campanha internacional para doações, quando chegar o momento adequado. (...) Assim que tivermos o projeto executivo do restauro pronto, (...) aí começaremos essa campanha internacional de solidariedade para a doação de acervos, para que a gente possa recompor o acervo do Museu Nacional", anunciou Sérgio Sá Leitão.

Sérgio Sá Leitão lamentou ainda o "atraso do Brasil" em questões relacionadas com a importância do património histórico do país: "O que aconteceu lá [no Museu Nacional] coloca em evidência o quanto nós estamos atrasados, aqui no Brasil, em relação à compreensão da importância do património cultural, e também em relação aos modelos de gestão e sustentabilidade das instituições culturais", afirmou.