Actualidade

A Comarca do Porto vai criar uma "mega sala de audiências" que permitirá poupar em arrendamento de espaços para julgamentos com muitos arguidos, disse hoje o presidente da estrutura judicial, José Rodrigues da Cunha.

"A criação de uma mega sala de audiências permitirá uma enorme poupança para o Estado", afirmou o presidente da Comarca, que discursava no Palácio da Justiça do Porto, durante a tomada de posse de 35 novos juízes.

Aludindo também às obras no Tribunal de Vila Nova de Gaia e nas novas instalações do Juízo de Comércio de Santo Tirso, Rodrigues da Cunha confirmou, no seu discurso, informações avançadas em agosto sobre um plano de obras para o Tribunal de São João Novo, a executar durante pelo menos um ano.