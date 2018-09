Actualidade

O vice-presidente do PSD Morais Sarmento desafiou hoje o partido a voltar a apresentar "um desígnio nacional" que possa ser, nas próximas eleições, uma alternativa ao que chamou de "salada russa" das propostas do PS, BE e PCP.

Numa 'aula' na Universidade de Verão do PSD, na qual tinha estado há 16 anos na primeira edição, Nuno Morais Sarmento acusou o atual Governo de não apresentar "um único desígnio nacional" durante estes quatro anos e deixou um aviso para as legislativas do próximo ano.

"Eu não quero ler o programa do PS, que é só uma terça parte, eu quero é perceber o cardápio de exigências de PCP e BE para ver a salada russa que dá. Deve ser semelhante à que vivemos nos últimos quatro anos, o problema é que o país é um todo maior do que a soma das partes", defendeu.