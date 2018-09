Actualidade

O SNPVAC disse esta tarde, na Assembleia da República, que não consegue ser reconhecido nem chegar a bom porto nas negociações com a Ryanair, no âmbito de um conflito entre a empresa e os tripulantes de cabine.

A presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Luciana Passo, em resposta às perguntas dos deputados da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, sobre a existência de negociações com a administração da companhia aérea 'low cost' irlandesa deu conta de vários problemas.

"O que é que podemos fazer quando nem sequer reconhecem o sindicato como interlocutor válido? Por isso nos juntámos aos sindicatos europeus, para que seja reconhecida a lei de cada país. Há outras 'low cost' em Portugal que fazem tudo o que a lei portuguesa exige, e em bom. Falam com o sindicato. Cumprem e vão um bocadinho mais além. O que quer dizer que é possível. Aqui passa-se do nada, para coisa nenhuma. Muito gostaríamos de fazer um contrato coletivo com eles, mas não conseguimos chegar lá", criticou.